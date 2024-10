Beneficiários do Bolsa Família doaram R$ 652 mil para candidatos nas eleições municipais - TV Jangadeiro

Mais de mil beneficiários do programa Bolsa Família fizeram doações a candidatos nas Eleições Municipais 2024, somando mais de R$ 652 mil. O levantamento, realizado pelo portal Metrópoles, encontrou repasses que variam de R$ 0,01 a R$ 9 mil para abastecer campanhas eleitorais de candidatos a prefeito e vereador.

A análise foi realizada a partir de dados de prestação de contas das campanhas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados até a última quinta-feira (26). O levantamento considera transferências de dinheiro de pessoas físicas cruzando com informações do Bolsa Família, disponíveis no Portal da Transparência.

Ao menos 419 doadores que recebem Bolsa Família fizeram repasses aos candidatos abaixo de R$ 100. Outros 177 beneficiários fizeram doações entre R$ 500 e R$ 1 mil, enquanto 297 transferiram montantes acima de R$ 1 mil.

SEMELHANTE A APOSTAS

No último dia 24, o Banco Central divulgou que beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) em agosto. Cerca de 5 milhões de beneficiários de um total aproximado de 20 milhões fizeram apostas via Pix, com gasto médio de R$ 100. A pesquisa só registrou os valores enviados às casas de apostas, não os eventuais prêmios recebidos.