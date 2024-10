» Pesquisa Paraná: André Fernandes tem 47,6% contra 44,4% de Evandro Leitão

A segunda pesquisa eleitoral do Instituto Paraná para o 2º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira (17), mostra André Fernandes (PL) liderando com 47,6% das intenções de voto, enquanto Evandro Leitão (PT) aparece com 44,4%. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Ainda na pesquisa estimulada, em que uma lista de candidatos é apresentada aos eleitores, 4,8% disseram que votariam nulo ou em branco, enquanto 3,3% não souberam ou preferiram não responder.

Na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são apresentados, André Fernandes lidera com 36,5%, seguido de perto por Evandro Leitão, que tem 35,8%. Nulos ou brancos somam 3,8%, e 23,5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

📊 COMPARATIVO

Comparado ao levantamento anterior do Instituto Paraná, divulgado em 11 de outubro, André registrou uma leve queda de 0,5%. Já Evandro teve um crescimento de 1,4%. Os votos nulos ou brancos eram 4,9%, e os indecisos somavam 4%.

– André Fernandes: 47,6% (Anterior: 48,1% | -0,5%)

– Evandro Leitão: 44,4% (Anterior: 43% | +1,4%)

📊 REJEIÇÃO

O levantamento também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam de forma alguma. Evandro Leitão lidera o índice de rejeição com 48,5%, enquanto André Fernandes registra 44,4%. Além disso, 5,5% dos entrevistados disseram que poderiam votar em qualquer um dos candidatos, e 3,3% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Plus FM e o portal CN7, entrevistando 800 pessoas entre os dias 13 e 16 de outubro, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-03006/2024.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, André Fernandes obteve 40,20% dos votos válidos, enquanto Evandro Leitão recebeu 34,33%. O segundo turno acontecerá no dia 27 de outubro.