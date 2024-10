» Veja números da pesquisa Jangadeiro/Ideia para o 2º turno em Fortaleza

A primeira pesquisa Jangadeiro/Ideia do 2º turno em Fortaleza mostra o candidato André Fernandes (PL) com 49% das intenções de voto, seguido por Evandro Leitão (PT), com 43%. Levando em consideração a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Os dados referem-se à pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Ninguém/branco/nulo totalizam 4%. Não sabe 4%.

Pesquisa espontânea:

Em relação à pesquisa espontânea, quando não são informados os nomes dos candidatos, André Fernandes aparece com 44% das intenções de voto, seguido por Evandro Leitão (PT), com 38%. Ninguém/branco/nulo somam 5%, enquanto outros 14% não sabem. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 03218/2024. O levantamento, encomendado pela Jangadeiro, ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (18) e terça-feira (22).

Pesquisa estimulada:

Na pesquisa estimulada, André Fernandes aparece em 49% das intenções de voto, seguido por Evandro Leitão, com 43%. Levando em consideração a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Ninguém/branco/nulo totalizam 4%. Não sabe 4%.

Rejeição:

O candidato Evandro Leitão (PT) aparece com o maior índice de rejeição, totalizando 48% das respostas. André Fernandes (PL) soma 39%. No levantamento, 3% dos entrevistados informaram que rejeitam todos/não votariam em nenhum, enquanto 5% disseram que votariam em qualquer um e não rejeitam nenhum. Não sabe somam 5%.

Quem você acha que irá vencer?

A pesquisa Jangadeiro/Ideia perguntou aos eleitores quem eles acham que irá vencer o 2º turno da eleição para a Prefeitura de Fortaleza. O candidato do PL, André Fernandes, aparece em 47% das respostas. O candidato do PT, Evandro Leitão, soma 39%. Não sabe totalizam 14%.

1º TURNO

No primeiro turno das eleições, André Fernandes obteve 562.305 votos, o que representa 40,20% dos votos válidos. Evandro Leitão recebeu 480.174 votos (34,33%). O segundo turno acontece neste domingo (27).