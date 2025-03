» Feriado de São José: confira o que abre e o que fecha em Fortaleza

O Dia de São José é celebrado nesta quarta-feira (19) em todo o Ceará. O santo, padroeiro do estado, chegou a terras alencarinas junto aos colonizadores e deu nome à primeira vila erguida no território, onde atualmente fica a cidade de Aquiraz. Embora não seja oficialmente um feriado estadual, o dia de São José é considerado ponto facultativo para o serviço público estadual, além de ser feriado municipal em diversas cidades, como Fortaleza, Caucaia e Quixadá.

🛍️ Comércio

Com relação ao comércio lojista, os estabelecimentos de Fortaleza podem decidir se abrem ou não. Para o comércio abrir, é obrigatório entrar em contato com os sindicatos e homologar a abertura do estabelecimento.

⛽ Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustíveis em todo o Estado manterão seu funcionamento regular durante o feriado de São José, no dia 19 de março de 2025. A operação seguirá conforme estabelecido pela Resolução ANP 948/2023, garantindo o atendimento contínuo à população.

🛒 Supermercados

Os supermercados vão funcionar normalmente no estado do Ceará durante o dia de São José, segundo a Associação Cearense de Supermercados.

💊 Farmácias

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado, as farmácias podem funcionar normalmente nos feriados, desde que sigam a Convenção Coletiva de Trabalho.

🏦 Bancos

As agências bancárias não vão funcionar para atendimento na quarta-feira (19). Caixas eletrônicos, no entanto, estarão disponíveis.

👗 Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza funcionará normalmente na quarta-feira, das 9h às 19h.

📦 Correios

As unidades dos Correios estarão fechadas nas cidades onde há feriado municipal, como em Fortaleza, Caucaia e Quixadá. As atividades voltam normalmente na quinta-feira (20).

💡ENEL

As lojas de atendimento fecham na quarta-feira (19) e reabrem normalmente a partir de quinta (20).

🚰 Cagece

As lojas e os núcleos de atendimento estarão fechados e retomarão as atividades presenciais na quinta-feira (20).