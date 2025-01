» Deputado cearense teve “papel central” em esquema de compra de votos, aponta Polícia Federal

O deputado federal Júnior Mano, recém-filiado ao PSB após ser expulso do PL por declarar apoio ao então candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), está sendo investigado pela Polícia Federal por suposta participação em esquema de compra de votos em 51 municípios do Ceará, envolvendo desvios de emendas parlamentares. As informações foram reveladas pelo UOL.

De acordo com a PF, Júnior Mano fazia parte de uma organização criminosa que seria liderada por seu aliado Carlos Alberto Queiroz Pereira (PSB), conhecido como Bebeto do Choró, prefeito eleito de Choró.

Bebeto foi preso em novembro durante operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que investiga superfaturamentos em serviços contratados pela Prefeitura de Choró. Ele foi solto dez dias depois, mas teve nova ordem de prisão decretada em dezembro e, atualmente, é considerado foragido.

Segundo as investigações da PF, Júnior Mano teve papel central no esquema de Bebeto. “Exercia papel central na manipulação dos pleitos eleitorais, tanto por meio da compra de votos quanto pelo direcionamento de recursos públicos desviados de empresas controladas pelo grupo criminoso”, afirmou Flávio Vinícius Bastos, juiz da 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza.

A PF aponta que parte dos recursos desviados teria origem em emendas parlamentares. “Apontou indícios de que o deputado estaria diretamente envolvido no desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares, utilizados para alimentar o esquema e consolidar sua base de apoio político”, acrescentou o juiz.

O caso de Júnior Mano será analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Como parlamentares possuem foro privilegiado, o magistrado responsável pelo caso declarou que não poderia julgar o processo e remeteu toda a investigação para Brasília.

As investigações tramitam em segredo de justiça, a pedido de Júnior Mano. Em nota ao UOL, o deputado negou as acusações. A assessoria afirmou que ele “é vítima do uso indevido de seu nome e confia plenamente nos poderes constituídos para o reconhecimento de sua total inocência”.