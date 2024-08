» PCB define Chico Malta como candidato à Prefeitura de Fortaleza

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) escolheu o advogado e militante Chico Malta como candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais deste ano. A chapa terá como vice-prefeito o operário da construção civil Roberto Santos.

A convenção partidária que lançou os postulantes foi realizada neste sábado (3), no Comitê do Poder Popular, na Av. da Universidade, no bairro Benfica. Esta será a primeira vez que Chico Malta concorre ao Paço Municipal, embora tenha disputado o Governo do Ceará em 2022.

Em uma publicação nas redes sociais, a candidatura de Chico Malta se posiciona contra o avanço da extrema-direita e defende “pautas da classe trabalhadora, das juventudes, das mulheres, dos negros e da comunidade LGBTQIAPN+”.