Homem morre atropelado por ônibus após cair da garupa de uma moto em Fortaleza - TV Jangadeiro

Um homem morreu atropelado por um ônibus da linha 075 – Campus do Pici/Unifor, no cruzamento da Avenida 13 de Maio com a Rua Marechal Deodoro, no bairro Benfica, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (27).

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que duas motos avançaram no semáforo do cruzamento. Devido à ação, o homem que estava na garupa de uma das motocicletas caiu e foi atropelado pelo coletivo, “que trafegava na preferencial”, conforme o sindicato.

“O motorista do ônibus permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e prestou a assistência necessária”, ressaltou o Sindiônibus.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor da moto fugiu do local. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou diligências na região. A Polícia Civil investiga o caso.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que o motociclista perdeu o controle do veículo, resultando na queda do passageiro, atingido pelo ônibus.