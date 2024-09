Show das Eleições no Ceará tem lança-chamas, falso sequestro e retroescavadeira - TV Jangadeiro

➡ Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Cada vez mais, as eleições se parecem com os shows de calouros. Não acredita? Então repare: no Ceará, nos últimos dias, tivemos candidato a prefeito desfilando com lança-chamas em Baturité, outro lançando jingle de duplo sentido na capital, candidata dançando capoeira em Sobral, carreata em cima de retroescavadeira em Pacajus, além de candidato a vereador forjando o próprio sequestro em Iguatu, e ministro anunciando férias só para cuidar da campanha em Fortaleza. É ou não é um espetáculo digno das vaias e risadas de um auditório de TV?

Quando o Show de Calouros original foi inventado (“The Gong Show”), nos Estados Unidos, a ideia era descobrir talentos. Ao perceber que os candidatos eram muito ruins, seus criadores decidiram inverter a lógica, centrando foco na eliminação dos piores (assistam ao Confissões de uma Mente Perigosa).

Pois bem, como a vida imita a arte, cá estamos. Os eleitores, forçados a assistir apresentações constrangedoras, como as citadas acima. Infelizmente, não existe uma Aracy de Almeida ou um Pedro de Lara eleitorais (pesquisem esses nomes para captar a ironia).

O escritor Umberto Eco já explicava o fenômeno da banalização da imagem pessoal na internet, que agora contamina a política. “A ênfase na reputação vem dando lugar a uma valorização da notoriedade”. Eco prossegue: “é mais fácil tornar-se objeto do interesse popular – especialmente no que se refere à variedade mórbida de interesse – dormindo com uma celebridade ou sendo acusado de corrupção”. E depois conclui: “o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia portador da verdade”. Pois é. O que importa é ser visto, de preferência, polemizando tolices.

Se esse é o ambiente atual, quem é que pode criticar candidatos que trocam a lenta construção de uma boa reputação pela busca desesperada de notoriedade? Afinal, tem um monte de gente assim exercendo os mais importantes cargos no Ceará, no Brasil e o no mundo. Resta ver quem vai sobrar e quem vai levar o “troféu abacaxi”.

▫️Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.