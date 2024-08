» Motorista de ônibus desvia rota e dirige até quartel ao perceber assalto no coletivo

Um motorista de ônibus desviou o trajeto e dirigiu até o quartel do Comando da 10ª Região Militar do Exército, no Centro de Fortaleza, ao perceber que o coletivo estava sendo assaltado por quatro homens na manhã desta quinta-feira (22).

O incidente ocorreu por volta das 6h20, em um ônibus da linha 011 Circular I/Centro. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o motorista notou comportamentos suspeitos dos quatro homens nas proximidades da Avenida Alberto Nepomuceno e decidiu seguir até o quartel.

Durante a ação, uma viatura do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) passou pelo local e abordou os suspeitos, identificando que dois deles estavam armados com facas, de acordo com o Sindiônibus. Nas imagens, é possível ver militares da 10ª Região Militar auxiliando na operação.

“Os indivíduos foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Nenhum passageiro teve seus pertences roubados e todos puderam embarcar em outros coletivos durante a operação”, diz a nota.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou a apreensão de três adolescentes, um de 17 anos e dois de 16, por ato infracional equivalente ao crime de ameaça. Com eles, também foi encontrada uma faca.

“O transporte coletivo foi localizado em frente à 10ª Região Militar, onde os sentinelas do exército abordaram o trio que estava armado com uma faca. Na ocasião, o motorista do veículo afirmou que parou lá porque os adolescentes estavam o ameaçando para que um passageiro, em situação de rua, desembarcasse sem o pagamento da passagem”, contou a nota.

O adolescente de 17 anos já possui um histórico de ato infracional relacionado ao crime de furto. Um dos adolescentes de 16 anos tem antecedentes por dois atos infracionais de furto e um de tráfico de drogas. O outro jovem de 16 anos tem duas infrações por furto, conforme a PMCE.

O Sindiônibus acrescentou que está colaborando com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para fornecer mais informações, caso necessário.