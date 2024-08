» Fortaleza inicia a aplicação da segunda dose da vacina contra dengue

Após três meses do início da campanha de vacinação contra a dengue, a Prefeitura de Fortaleza iniciou, nesta terça-feira (13), a aplicação da segunda dose do imunizante. O público-alvo são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A vacina está disponível em 19 postos de saúde da Capital.

A campanha foi iniciada em 13 de maio deste ano e, até o dia 10 de agosto, 7.385 doses foram aplicadas referentes à primeira dose. O quantitativo é apenas 4,79% da cobertura vacinal, que tem como meta vacinar 154 mil crianças e adolescentes.

💬 “Não podemos abdicar dos cuidados para a prevenção contra a doença. A vacina é o método mais seguro e eficaz para a proteção, pois ela reduz os riscos de complicações e hospitalizações. Por isso, é tão importante reforçar ao máximo a campanha para a ampliação da cobertura vacinal”, ressalta Vanessa Soldatelli, coordenadora de imunização de Fortaleza.

O esquema vacinal é composto por duas doses (D1 e D2), com intervalo de três meses entre elas. Crianças infectadas com dengue devem aguardar seis meses após a recuperação para iniciar o esquema vacinal. Caso a criança contraia a doença após a D1, o intervalo de três meses para a D2 não é alterado; no entanto, a D2 não deve ocorrer em um período inferior a 30 dias do início da doença.

Para a vacinação é necessário apresentar documento original da criança/do adolescente, como RG ou certidão de nascimento, como também um documento original do responsável.

