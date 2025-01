» MEC amplia prazo de matriculas pelo SISU 2025 até a próxima segunda-feira

O Ministério da Educação (MEC) estendeu para a próxima segunda-feira (3) o prazo para realização de matrículas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). A decisão, divulgada nesta terça-feira (28), ocorre após o atraso na divulgação da lista de aprovados.

A lista deveria ter saído no último domingo (26), porém, o MEC só realizou a publicação dos aprovados, nesta última segunda-feira (27) por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, marcando um dia de atraso.

Apesar do ocorrido, o MEC não divulgou a verdadeira motivação para ampliação do prazo. A publicação da decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29) junto ao novo cronograma.

CONFIRA OS NOVOS PRAZOS

De acordo com informações do governo, o novo prazo para matrículas acontece a partir desta terça-feira (28) até a próxima segunda-feira (3).

Já para os que não foram aprovados na lista regular, a manifestação de interesse na lista de espera pode ser feita até essa sexta-feira (31).

A lista de espera é aceita pelas universidades participantes o ano inteiro. A medida preenche vagas não ocupadas por aprovados na chamada regular.