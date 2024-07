» Luizianne reúne filiados e lança manifesto do “Campo de Esquerda” a uma semana da convenção do PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT) lançou, neste sábado (27), o manifesto do Campo de Esquerda, organização criada após a petista ser derrotada na disputa interna do PT que definiu o nome de Evandro Leitão como pré-candidato da legenda à Prefeitura de Fortaleza. O evento aconteceu uma semana antes da convenção que deve oficializar a candidatura do deputado estadual e que pode contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como o próprio nome já sugere, o grupo, mais à esquerda do PT, tem como objetivo resgatar as raízes fundamentais do partido, segundo interlocutores. O encontro foi realizado no Condomínio Espiritual Uirapuru, em Fortaleza.

“Para todos aqueles que sonharam em manter o PT democrático e pela paz. Estamos aqui para afirmar esse momento. Tenho certeza que esse Campo de Esquerda vai fazer história”, disse a Luizianne.

Sem mencionar Evandro, a deputada fez críticas aos processos de decisão internos do partido no interior do estado, afirmando que os nomes foram rejeitados para servir aos interesses de oligarquias locais. “Alguns acreditam que dinheiro e estrutura são possíveis de mudar corações e mentes. Eu tenho pena dessas pessoas”.

Segundo a petista, o Campo de Esquerda deve reunir, além das estruturas partidárias, movimentos sociais organizados e não organizados dentro de partidos, para atrair aqueles que atuam de forma paralela às agremiações.

“Nós precisamos agregar outros movimentos sociais e pessoas que não estão interessadas em viver a vida partidária. Porque está muito complicada essa questão de partido, onde em cada eleição as pessoas estão em partidos diferentes. Eu me filiei há 35 anos e tenho a minha vida partidária no PT”.

ENTENDA O MANIFESTO

O manifesto é dividido em quatro pontos sobre solidariedade global, defesa dos direitos dos trabalhadores, diversidade de ideias e compromisso com a transformação social.

O encontro reuniu nomes como Deodato Ramalho, superintendente do Ibama no Ceará; a pré-candidata à vereadora Mari Lacerda; Waldemir Catanho, pré-candidato à Prefeitura de Caucaia, dentre outros.