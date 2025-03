» Loja de empresa provedora de internet é atacada em Caucaia

Um estabelecimento de uma provedora de internet foi danificado e pichado, no bairro Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada deste domingo (9). Esta é a 5º ocorrência do ano contra este tipo de empresa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o policiamento na região foi intensificado e imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos investigativos da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Imagens recebidas pela TV Jangadeiro mostram uma porta da loja da empresa A4 Telecom quebrada e pichações em áreas internas e externas, atribuídas a uma facção carioca. As pichações relacionadas à organização criminosa criminosa não foram explicadas pela SSPDS.

Na última quinta-feira (6), também em Caucaia, um veículo de outra empresa foi incendiado. Outros dois carros foram incendiados na capital, no último mês de fevereiro. No mesmo mês, uma loja de outra provedora de internet e equipamentos foram atacados, em São Gonçalo do Amarante, o que interrompeu parcialmente a conexão à internet no Porto do Pecém, durante algumas horas.

FORÇA-TAREFA EXCLUSIVA

O Governo do Ceará determinou a criação de um grupo exclusivo para investigar os ataques às empresas provedoras de internet no estado. A equipe será composta por diferentes setores das Forças de Segurança. Os trabalhos já eram realizados, mas, agora, serão reforçados. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT) em uma postagem nas redes sociais.

Segundo as denúncias, nessas áreas, o funcionário da empresa que se recusa a pagar é ameaçado ao tentar realizar a instalação ou algum reparo. Quando a provedora já tem clientes na região, os criminosos impõem qual serviço de internet a população deve contratar, favorecendo as empresas que pagam uma “mensalidade” e prejudicando as que não o fazem.