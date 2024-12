» Elmano anuncia 13 mudanças no comando de secretarias, órgãos e líder do Governo na Assembleia

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou, nesta quinta-feira (26), uma reforma no secretariado que abrange 12 mudanças no comando de pastas e órgãos, além da liderança do Governo na Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito nas redes sociais e ocorre na segunda metade do mandato do petista.

Na semana passada, Elmano havia promovido uma troca no comando da Casa Civil, com Chagas Vieira assumindo o cargo de secretário-chefe, substituindo Max Quintino.

VEJA OS NOMES

* Sec. da Proteção Social: A vice-governadora Jade Romero (MDB) deixa a Secretaria das Mulheres, onde estava desde 2023, para assumir no lugar de Onélia Santana, que será conselheira do Tribunal de Contas do Estado.

* Sec. do Turismo: Passa a ser liderada pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), substituindo Yrwana Albuquerque.

* Sec. das Mulheres: Com a saída de Jade, a pasta será comandada pela deputada estadual Lia Gomes (PDT).

* Sec. do Desenvolvimento Econômico: Domingos Filho, ex-vice-governador, assume no lugar de Salmito Filho.

* Sec. dos Recursos Hídricos: O deputado estadual Fernando Santana substitui Ramon Rodrigues. Fernando havia desistido recentemente de disputar a presidência da Alece.

* Sec. da Articulação Política: Nelson Martins, assessor especial da Chefia de Gabinete, assume no lugar de Waldemir Catanho (PT).

* Assessoria Especial de Chefia de Gabinete: Gabriel Rochinha assume a posição deixada por Nelson Martins.

* Assessoria Especial de Assuntos Comunitários: Frank Ranier Prado substitui André Luiz Araújo.

* CearáPar: Luiza Martins assume no lugar de Carolina Monteiro, anunciada como secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de Fortaleza.

* Complexo Industrial do Pecém: Max Quintino, ex-secretário da Casa Civil, assume o comando no lugar de Hugo Figueirêdo.

* Detran: Waldemir Catanho (PT), antes na Secretaria da Articulação Política, assume o órgão.

* TV Ceará: A jornalista Lena Ximenes, diretora de programação da emissora, comanda a TVC.

* Líder do Governo na Alece: O deputado Guilherme Sampaio (PT) substitui Romeu Aldigueri (PDT), que será presidente da Assembleia em 2025.