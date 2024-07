» Ceará tem mais de 670 casos de picadas de aranha em dois anos; saiba como diferenciar sintomas

O Ceará registrou 673 atendimentos por picada de aranha de 2023 até junho deste ano. Somente em 2024, foram 254 acidentes com o aracnídeo. Pessoas entre 20 e 29 anos de idade foram as mais acometidas. Nenhuma morte foi registrada. Os dados são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

No primeiro semestre de 2023, foram registrados 204 acidentes causados por aranhas, com o mês de maio apresentando a maior quantidade, totalizando 59 ocorrências. Já no mesmo período de 2024, o número de acidentes foi de 243, com aumento de 39 casos e destaque para o mês de abril.

PRINCIPAIS SINTOMAS POR TIPO DE ARANHA

– Genêro Latrodectus “viúvas-negras” ou “aranhas-viúvas”: dor irradiante, calafrios e muito suor no local da picada, seguido de tremores, contraturas, rigidez e câimbras dolorosas, febre, salivação, sede, náuseas, vômitos, hipertensão e excitação psicomotora, taquicardia, arritmia cardíaca, choque cardiogênico, anúria e priapismo;

– Genêro Loxosceles “aranhas-marrom”: feridas necróticas, febre, fadiga, cefaleia, vômitos, insuficiência renal, hemólise intravascular entre outros sintomas;

– Genêro Phoneutria “armadeira”: dor local que pode irradiar, edema, eritema, parestesia (queimação, dormência, coceira), sudorese próximo ao local da picada, ereção peniana (priapismo), hipotermia, taquipneia, visão turva, palidez, cianose, fasciculação muscular generalizada (contração muscular involuntária), vômitos, arritmia cardíaca, taquicardia, pressão arterial e dependendo da gravidade, podem progredir até a morte.

A Sesa alerta que, em caso de picada por aranha, não se deve esperar a piora para procurar assistência médica, mesmo que não haja dor intensa.

“Para ajudar na identificação, tente capturar o animal, tirar uma foto ou memorizar seu aspecto. Não tente realizar a sucção do veneno, cortar ou queimar o local da picada, além de não melhorar, poderá infectar o local da picada. Não fazer torniquete, pois pode causar gangrena ou necrose local”, esclarece o boletim epidemiológico da pasta.