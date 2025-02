» Justiça decreta prisão preventiva de homens suspeitos de matar jovem de Quixeramobim

Os três homens presos suspeitos de sequestrar e matar a pedradas a jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça em audiência de custódia. Comoção popular marcou o sepultamento da vítima, em Quixeramobim, nesta segunda-feira (17).

Francisco Márcio Freire e Francisco Teodósio Ramos Neto, ambos de 43 anos, e Jardson do Nascimento Silva, de 23, foram presos em flagrante neste domingo (16), no mesmo dia do crime. Eles confessaram que mataram a jovem e indicaram à polícia onde estava o corpo.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juiz Welithon Alves de Mesquita, do 3º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias (Quixadá), justificou que há “uma acentuada e profunda reprovabilidade na conduta ético jurídica dos autuados ao levarem a vítima ao óbito por meio de pedradas na cabeça, demonstrando completo desprezo, mesquinhez e desapego pela vida humana”. A decisão judicial atendeu ao pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

RELEMBRE

A jovem estava dentro do seu carro logo após sair da igreja, em Quixeramobim, quando os três homens se aproximam, entram e saíram com ela dentro do veículo. O corpo de Natany foi encontrado horas depois, em Banabuiú, município vizinho.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com as investigações, o trio tinha a pretensão de roubar o carro para pagar uma suposta dívida. No entanto, o carro foi abandonado em Quixadá, onde o trio também tentou se esconder. Eles foram localizados na casa da filha de um deles.

“Aparentemente, foi um crime de oportunidade. Eles viram a jovem ali na rua entrando no veículo e resolveram abordá-la”, explicou o delegado Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul).