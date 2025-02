» Alunos resgatam brincadeiras e atividades durante o intervalo após a proibição do uso de celulares

O intervalo, aquele momento de descanso tão aguardado pelos estudantes, passou a ser diferente em muitas escolas do Brasil. Com a nova lei que proíbe o uso do celular até mesmo durante esse tempo, os alunos foram desafiados a se reinventar e usar a criatividade.

➡️ Ao invés de se prenderem as telas, como era comum, alunos começaram a se envolver com brincadeiras tradicionais esquecidas como, pular corda, elástico, cartas e até atividades manuais como crochê.

📱Os celulares podem até serem levados para casos de emergências, mas, no momento de lazer, eles ficam guardados na mochila. Gestores têm se surpreendido com a rápida adaptação dos estudantes, que tem sido rápida.

📲 Confira os trechos da matéria.