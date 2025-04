» Conclave começa no dia 7 de maio; entenda como funciona a eleição que nomeia o novo Papa

O Vaticano divulgou, nesta segunda-feira (28), a data de início do próximo conclave: 7 de maio. Em nota, a Santa Sé informou que a data foi definida por cardeais reunidos em Roma para a 5ª Congregação Geral. O novo pontífice substituirá o Papa Francisco, falecido no último dia 28 após um quadro de AVC e insuficiência cardíaca. De acordo com o comunicado, o conclave vai acontecer na Capela Sistina do Vaticano, que permanecerá fechada para visitantes até que a eleição do novo pontífice seja concluída.

O conclave será precedido por uma celebração eucarística solene, com a missa Pro Eligendo Papa e a presença dos cardeais eleitores. No período da tarde, eles seguem em procissão solene até a Capela Sistina. Ao final da procissão, cada cardeal eleitor prestará juramento.

Os cardeais eleitores também se comprometem a manter absoluto sigilo sobre tudo o que se relaciona ao pleito, a se abster de apoiar qualquer tentativa de interferência externa na eleição e também não estão autorizados a enviar ou receber mensagens de qualquer tipo, receber jornais ou revistas de qualquer natureza ou acompanhar transmissões de rádio ou televisão.

QUANTOS VOTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Para eleger validamente um novo papa, é preciso uma maioria de dois terços dos cardeais eleitores presentes. Se o número total não for divisível por três, será necessário um voto adicional. Após a contagem dos votos, todas as cédulas são queimadas. Se a votação for inconclusiva, uma chaminé posicionada sobre a Capela Sistina emite fumaça preta. Se um novo papa for eleito, fumaça branca sairá da chaminé.

Caso os cardeais eleitores não cheguem a um acordo após três dias de votação, é concedido um intervalo de até um dia para oração, livre discussão entre os eleitores e uma breve exortação espiritual do cardeal protodiácono Dominique Mamberti.