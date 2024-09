Governo Federal anuncia investimento de R$ 260 milhões em Hospital Universitário do Cariri - TV Jangadeiro

O Ministério da Educação assinou neste sábado (21) o contrato de gestão especial que designa a Ebserh como responsável por gerir a construção e a administração do futuro Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Ceará (UFCA).

A unidade contará com investimento de R$ 260 milhões do governo federal, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O governo do Ceará doou o terreno onde será construído o novo hospital.

Planejado para oferecer atendimento humanizado e com tecnologia de ponta, o HU terá 100% do seu atendimento voltado para o Sistema Único de Saúdo (SUS). A unidade hospitalar contará com 200 leitos, sendo 40 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), em 20 mil metros quadrados de área construída.

O HU será de média e alta complexidades e fomentará o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito da saúde, produzindo dados epidemiológicos e novos indicadores para políticas públicas de saúde da região. A construção será em parceria entre o MEC, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a UFCA.

A estrutura contará com especialidades como cardiologia (hemodinâmica), neurologia, especialidades ambulatoriais acopladas, dentre outras. Assim como centro de formação médica e multidisciplinar; polo de inovação em saúde; dispositivos de saúde digital, robótica e recursos digitais para assistência e ensino.

A unidade ainda realizará exames de diagnóstico, como ressonância, tomografia e raio X, além de oferecer tratamento de oncologia com radioterapia e quimioterapia.