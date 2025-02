» Proprietários de veículos têm até sexta-feira para pagar o IPVA 2025 com desconto de até 10%

Os motoristas e motociclistas que efetuarem o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) até esta sexta-feira (31) terão até 10% de desconto.

O pagamento realizado em uma única parcela garante 5% de desconto. Os 5% restantes são referentes aos pontos acumulados no programa Sua Nota Tem Valor (SNTV) no período de dezembro de 2023 a novembro de 2024.

💰 COMO PAGAR

Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve emitir o Documento de Arrecadação (DAE) pelo site portalservicos.sefaz.ce.gov.br/sefazCeara/home ou pelo número de WhatsApp do Assistente Virtual (85) 3108 1404. Também é possível emitir o DAE pelo aplicativo “Meu IPVA”, disponível para Android e iOS.

Para evitar golpes, ao efetuar o pagamento via WhatsApp, certifique-se de que o número da Sefaz-CE tem o selo verde de verificação e está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Em caso de pagamento via Pix, fique atento ao nome do favorecido. O documento deve indicar “Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará” e o CNPJ 07.954.597/0001-52.

💳 PARCELAMENTO

Quem preferir pode pagar o IPVA em até cinco vezes, com valor mínimo de R$ 100 por parcela. As opções de vencimento são: 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 9 de maio e 10 de junho.

IPVA 2025

Neste ano, o valor médio do IPVA no Estado apresenta uma redução de 2,45%. O Governo do Ceará espera arrecadar R$ 2,14 bilhões com o tributo.