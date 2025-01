» Forbes: lista global de mulheres influentes acima de 50 anos inclui Maria da Penha e Fernanda Torres

A ativista cearense Maria da Penha é uma das 50 mulheres com mais de 50 anos que integram a primeira edição da lista da Forbes 50 Over 50 Global, da revista americana Forbes. Além dela, somente as brasileiras Fernanda Torres, que conquistou o inédito Globo de Ouro de melhor atriz pela sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, e acaba de ser indicada ao Oscar; e Ana Cabral, CEO de uma das maiores empresas de mineração de lítio do mundo, a Sigma Lithium.

A lista é composta por mulheres que atuam em 32 países e territórios com destaque em diferentes áreas. “Ao liderar empresas gigantes, conquistar espaços de poder, desenvolver negócios inovadores, fundar empresas de capital de risco ou organização sem fins lucrativos, elas estão gerando riqueza, criando empregos e demonstrando que a idade não é uma barreira para deixar um impacto significativo e duradouro no mundo”, destaca a Forbes.

➡️ Maria da Penha, 79

Conhecida como símbolo nacional do combate à violência contra a mulher no Brasil, Maria da Penha dá nome à Lei Federal 11.340, que prevê punições mais severas para violência doméstica contra mulheres no Brasil. Ela ficou paraplégica após sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo então marido.

➡️ Fernanda Torres, 59

Em janeiro deste ano, Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a ganhar o Globo de Ouro por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. Este ano, também foi indicada ao Oscar pelo mesmo longa, que também concorre como melhor filme internacional e melhor filme. Ela acumula inúmeros prêmios no cinema e no teatro. Além de atuar, Torres também é escritora.

➡️ Ana Cabral, 52

A brasileira Ana Cabral lidera uma das maiores empresas de mineração de lítio do mundo, a Sigma Lithium. Ela assumiu o cargo em 2016, quatro anos após a empresa abrir capital no Brasil. Sob sua liderança, a companhia avançou na produção de lítio sem produtos químicos perigosos. Ela também é cofundadora e sócia-gerente da A10 Investimentos.

📌 Para conferir a lista completa, acesse: www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2025/01/23/50-over-50-global-2025/.

(Fotos: Reprodução)