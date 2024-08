» Federação PSOL/REDE confirma candidatura de Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lançou, neste domingo (4), a candidatura do produtor cultural Técio Nunes à Prefeitura de Fortaleza para as eleições municipais deste ano. A chapa é composta pela ambientalista Cindy Carvalho (REDE), candidata a vice-prefeita.

A convenção partidária aconteceu no Teatro São José, no Centro. Durante o evento político, também foram apresentados os candidatos à Câmara Municipal.

Em discurso, o candidato criticou o avanço da extrema-direita e defendeu os direitos humanos.

“É surpreendente imaginar que, mesmo após quatro anos de desgoverno com Bolsonaro, a extrema-direita ainda esteja liderando as pesquisas eleitorais. A luta do nosso povo, nossas ideias e sonhos não permitirão que o fascismo governe Fortaleza. Queremos construir uma cidade onde o amor é livre e as pessoas não são discriminadas”, declarou.

O político assegurou que, se eleito, priorizará investimentos na periferia. “Está na hora de a periferia de Fortaleza se tornar o centro das decisões políticas da nossa cidade”, afirmou.

O postulante apontou a saúde como o principal desafio de sua eventual gestão. “As pesquisas mostram que a principal preocupação do fortalezense é a segurança, mas, ao ouvir as pessoas, você percebe que o maior problema atualmente é a saúde”, comentou.

Técio e Cindy destacam que, até o momento, formam a única chapa negra na corrida ao Paço Municipal.

“Precisamos de uma sociedade onde a nossa negritude não seja colocada à margem e só lembrada para cumprir cotas raciais. A pessoa negra que deseja assumir protagonismo é combatida. Queremos mudar nossa realidade, e para isso é preciso assumir o protagonismo”, ressaltou o candidato.