» Ex-presidente vira réu no Brasil

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

Certa vez um amigo me disse, ao saber que outro amigo se casaria pela segunda vez, que tal decisão representava a vitória da esperança sobre a experiência. Lembrei do sarcasmo após o STF tornar Jair Bolsonaro réu, nesta semana. Pois bem, nesse caso, o que a experiência tem a dizer sobre a esperança de punir verdadeiramente um ex-presidente? Muito, muito. Vejamos.

Como sempre, os polos radicalizados correram para as redes. Pela esquerda, euforia, e à direita, resmungos, numa curiosa inversão de papéis com a época das condenações de Lula. Portanto, estamos diante de uma daquelas novidades que evocam lembranças recentes.

É que a política no Brasil é um constrangedor caso de “déjà vu”, a célebre expressão francesa que designa a percepção de já termos visto algo igual antes. Um ex-presidente populista no banco dos réus, chamado a se explicar sobre eventuais crimes? Impeachment? Corrupção e crimes de responsabilidade? Teorias conspiratórias? Desculpas que sugerem uma reação do sistema corrupto contra as belíssimas intenções do líder injustiçado? Tudo isso cheira a mofo. É ou não é?

Depois do que parecia ser o seu fim, o ex-presidente Collor virou senador, Lula voltou a ser presidente e Dilma ganhou uma sinecura no Banco dos BRICS. Todos seguem ricos e dando lições sobre tudo. Por que seria diferente com Bolsonaro? É sensato imaginar que tudo se repetirá: a condenação e, mais adiante, a impunidade.

A sobrevida dessas figuras que caem em desgraça, mas que depois seguem assombrando a nação, com direito a novas vitórias nas urnas, o que diz muito sobre a maturidade política do eleitorado brasileiro. Daí que toda animação ou decepção com o julgamento e até com a prisão de um ex-presidente, ou ex-governador, ou ocupantes de cargos eletivos em geral, é temporária e transitória, assim como as eleições e os governos. Como dizia Lampeduza, “tudo deve mudar para que tudo fique como está”.

Olho o noticiário e vejo um pesaroso “déjà vu”.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.