» Transformação digital redefine o setor terciário e seus serviços

Em tempos digitais, o setor terciário continua se transformando acentuadamente ao incorporar tecnologias que modificaram as formas de oferta, consumo, distribuição e organização de serviços. As dinâmicas tradicionais de mercado foram alteradas; as barreiras físicas foram eliminadas e as plataformas digitais passaram a intermediar as relações entre empresas e consumidores.

A automação reduziu a carga de tarefas manuais em setores referentes ao atendimento ao cliente, logística e suporte técnico, por exemplo. A transformação digital fomentou o surgimento de novos modelos de negócios, tais como serviços financeiros, educacionais, culturais, de transporte, de comunicação e de saúde, baseados em dados e operados em ambientes virtuais.

A conectividade ampliou o alcance dos serviços e a organização dos fluxos de trabalho e consumo, estimulando a intermediação digital que redefiniu papéis no cenário empresarial. Negócios conectores na relação oferta-demanda vêm dominando mercados de nichos, resultado do monitoramento do comportamento dos clientes e da personalização de ofertas.

O setor terciário absorveu funções antes industriais ou agrícolas, a exemplo da manutenção automatizada e da gestão de insumos, agora feita por softwares. Além disso, a separação entre produção e serviço foi substituída pela interdependência funcional, tornando menos evidentes as fronteiras entre os setores socioeconômicos.

A transformação digital no setor terciário é contínua e cumulativa, com mudanças em um ritmo que impõe a necessidade de adaptação permanente. Quem não acompanha esses ciclos, cada vez mais curtos, perde competitividade. Assim, a constante atualização de conhecimentos e o domínio de ferramentas digitais são critérios básicos de diferenciação no mercado. Na esteira da inovação, a lógica da prestação de serviços foi redimensionada por um ambiente tecnológico em constante reformulação.

▪️ Joaquim Cartaxo é arquiteto urbanista e diretor superintendente do Sebrae/CE.