» Evandro Leitão anuncia Gabriella Aguiar como pré-candidata a vice-prefeita

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), confirmou nesta segunda-feira (29) a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como a pré-candidata a vice-prefeita de sua chapa.

“Com muita alegria, anuncio Gabriella Aguiar, deputada estadual e médica geriatra, como nossa pré-candidata a vice-prefeita. Gabriella é uma jovem com muito talento. Médica competente, tem feito um grande trabalho no seu mandato de deputada, na defesa de pautas importantes, principalmente das mulheres e dos idosos”, diz comunicado de Evandro.

Deputada estadual pelo primeiro mandato, Gabriella é filha do ex-deputado Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará, e de Patrícia Aguiar (PSD), prefeita de Tauá. Ela chega à posição de vice na chapa de Evandro após disputa interna pela indicação entre PSD e PSB, com nomes como o de Luísa Cela (PSB), que saiu do cargo de secretária da Cultura do Estado para tentar integrar a chapa do petista.

“Gabriella se soma a esse grupo, de tantos e tantas, que sonham com uma Fortaleza mais justa e desenvolvida”, completa Leitão.

A convenção do PT para oficializar a candidatura de Evandro está marcada para acontecer neste sábado (3), com a presença do presidente Lula, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas.

(Foto: Reprodução)