Eleitor precisa atualizar e-Título até este sábado para votar com o aplicativo - TV Jangadeiro

Eleitores que pretendem utilizar o e-Título no dia da votação nas eleições municipais deste ano precisam baixar e/ou atualizar o aplicativo até este sábado (5).

O e-Título disponibiliza informações como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. O eleitor que não tiver a biometria cadastrada não conseguirá utilizar o aplicativo.

COMO BAIXAR 📲

Para baixar o e-Título, siga os seguintes passos:

* Acesse a loja de aplicativos do seu celular;

* No campo de busca, digite e-Título e selecione o aplicativo oficial desenvolvido pela Justiça Eleitoral;

* Clique em “Instalar” (no Android) ou “Obter” (no iPhone);

* Depois de instalado, abra o app.

* Informe seus dados pessoais, conforme registrados no seu cadastro eleitoral;

* Com o cadastro completo, o e-Título será exibido e você poderá usá-lo para consultar sua situação eleitoral, local de votação e outros serviços.

ATENÇÃO

O uso do celular dentro da cabine de votação é proibido. O eleitor pode levar o aparelho até o local de votação, abrir o e-Título e apresentá-lo aos mesários. Mas, no ato do voto, é preciso deixar o celular com os mesários para ir até a cabine.