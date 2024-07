» Hacker que invadiu sites de prefeituras de vários estados é preso em Fortaleza

Um homem, de 22 anos, foi preso em Fortaleza suspeito de realizar ataques cibernéticos contra prefeituras, vazar dados de instituições financeiras e dados privados na internet. A prisão ocorreu no bairro Panamericano, na segunda-feira (22), após um trabalho investigativo entre as Polícias Civis do Ceará (PCCE) e do Distrito Federal (PCDF). Um celular também foi apreendido.

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou que o homem estaria envolvido em diversos ataques cibernéticos praticados utilizando um apelido “Karamujo” na internet. Dentre os crimes praticados por ele, estão ataques a servidores de prefeituras de vários estados; vazamento de dados de uma instituição bancária com sede em Brasília; além de invasão e divulgação de arquivos particulares.

O hacker também é investigado pelos crimes de corrupção de menores, associação criminosa, receptação e invasão de dispositivo informático. Ele estava com um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), onde foram realizados os procedimentos cabíveis para cumprimento do mandado de prisão preventiva. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional cearense, onde foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

A unidade especializada da Polícia Civil do Ceará segue com as investigações para identificar outros crimes em que o homem tenha envolvimento.