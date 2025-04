» Afim de renovar o guarda-roupa? Bazar do Centro Fashion tem descontos de até 70%

Começou nesta terça-feira (8) a 13º edição do Bazar do Centro Fashion Fortaleza, com descontos de até 70% em mais de 4 mil lojas. O evento acontece até o domingo (13). Durante o período do bazar, o Centro Fashion funcionará em horário especial, de terça a sábado, das 9h às 19h, e, no domingo (13), das 9h às 16h, garantindo mais tempo e comodidade para quem deseja aproveitar as promoções.

💬 “O bazar é um momento estratégico para o nosso comércio. Os lojistas têm a chance de girar o estoque e se preparar para a nova coleção, enquanto os consumidores encontram produtos de qualidade com preços muito abaixo do mercado. É uma oportunidade vantajosa para todos. Nossa expectativa é de grande movimento e excelentes resultados”, afirma o gerente de marketing do Centro Fashion Fortaleza, Marcos Venício.

📌 SERVIÇO

13ª Edição do Bazar Centro Fashion Fortaleza

Local: Centro Fashion Fortaleza, Avenida Filomeno Gomes, 430 – ao lado da Marinha.

Data: 8 a 13 de abril

Horário de Funcionamento:

Terça a Sábado – 9h às 19h;

Domingo (13/04) – 9h às 16h;