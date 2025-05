» Acordo entre EUA e China para reduzir tarifas: os primeiros resultados do governo Trump

Os Estados Unidos e a China chegaram a um pré-acordo para reduzir as tarifas sobre produtos, marcando um alívio nas tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Em comunicado conjunto divulgado pelos dois países na segunda-feira (12), as tarifas serão reduzidas drasticamente por um período inicial de 90 dias.

Para o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, esses são os primeiros resultados do governo do presidente dos EUA, Donald Trump. “As tarifas que passavam dos 100% chegam a patamares mais aceitáveis. Foi o suficiente para mercados de ações no mundo inteiro dispararem. Isso foi uma vitória para Donald Trump”.

Até 14 de maio, os EUA vão reduzir temporariamente as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China vai diminuir seus impostos sobre as importações americanas de 125% para 10%.

