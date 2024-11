» Donald Trump vence Kamala Harris e é eleito presidente dos EUA: “teremos a era de ouro”

O republicano Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos após conquistar 277 delegados no colégio eleitoral, sete a mais que o mínimo necessário, segundo projeções da mídia norte-americana.

Ainda durante a madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 4h30 no horário de Brasília, Trump já havia declarado vitória antecipadamente em um evento na Flórida, apesar de faltar oficialmente três delegados para sua eleição. “Teremos a era de ouro dos EUA, que nos permitirá tornar a América grande novamente”, afirmou o ex-presidente a apoiadores.

“Vamos ajudar nosso país a se recuperar, resolver as nossas fronteiras e enfrentar todos os problemas. Superamos obstáculos que muitos achavam impossíveis, e olha só o que aconteceu? Não é uma loucura? Mas é uma vitória política nunca antes vista no nosso país”, acrescentou.

Nos Estados Unidos, a apuração é conduzida por cada Estado, o que pode fazer a contagem dos votos se estender por semanas. No entanto, projeções de institutos e veículos de comunicação, feitas por especialistas em estatística, tradicionalmente apontam o vencedor antes da finalização do processo oficial.

Segundo estimativas da Associated Press, até as 7h30 desta quarta-feira, Trump somava 70.843.951 votos (51%), enquanto a vice-presidente Kamala Harris, segunda colocada, contava com 65.932.517 votos (47,5%).

Eleito pela primeira vez em 2016 e derrotado em 2020 por Joe Biden, Trump retorna à Casa Branca após quatro anos, marcando o fortalecimento da direita norte-americana. O vice-presidente da chapa é o senador JD Vance, de Ohio.

A contagem oficial dos votos continua. O Colégio Eleitoral tem até 17 de dezembro para formalizar o resultado, com a diplomação prevista para 6 de janeiro de 2025 e a posse em 20 de janeiro.