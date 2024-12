» Indicação de Onélia Santana para TCE é aprovada na Assembleia com 36 votos a favor

A indicação de Onélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE) foi aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará nesta sexta-feira (13). Dos 41 deputados presentes, 36 votaram a favor e cinco, contra.

INDICAÇÃO POLÊMICA

Embora tenha conquistado o apoio da maioria dos parlamentares, a indicação é alvo de críticas da oposição. O principal ponto citado é o fato de Onélia ser esposa do ex-governador do Ceará e ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Durante votação, houve bate-boca entre o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão (PT), e o deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), derrotado pelo petista na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Além de criticar os deputados por defenderem a indicação de Onélia, afirmando que o mandato desses parlamentares “tem dono”, Alcides acusou a Casa de não ter transparência, citando a restauração do Plenário após incêndio em junho deste ano.

“Esse painel, que o senhor nunca respondeu, custou mais de R$ 5 milhões. Essa Casa gastou R$ 23 milhões e nunca teve transparência aqui”, criticou.

Ao retrucar, Evandro citou que a Assembleia é premiada internacionalmente por transparência e afirmou que o deputado do PL não superou o resultado das eleições municipais. “Só espero que o senhor me respeite e respeite essa Casa, que tem premiações internacionais. Vocês não superam as eleições pela vitória comemorada antecipadamente. O senhor está tão ressentido que fica criando situações, até faltando com a verdade”, respondeu.

VAGA NO TCE

A vaga está aberta desde a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, que faleceu em junho. O TCE do Ceará é composto por sete conselheiros, sendo quatro nomes indicados pela Alece, e três nomeados pelo governador.

QUEM É ONÉLIA

Onélia é psicopedagoga, com MBA em administração pública, doutora pelo Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC e titular da Secretaria da Proteção Social do Ceará desde 2022.