» AMC reduz limite de velocidade da Av. Lineu Machado para 50 km/h e 30 km/h

O limite de velocidade da Avenida Lineu Machado será reduzido para 50km/h entre a Av. Carneiro de Mendonça e Rua Júlio Braga até o final deste mês. Já entre as ruas Júlio Braga e Maria Quintela, a avenida vai operar com 30 km/h. As medidas fazem parte do conjunto de intervenções de segurança viária instalado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

🚦 O conjunto inclui a renovação e reforço da sinalização vertical e horizontal no trecho compreendido entre a Av. Carneiro de Mendonça e Rua Maria Quintela, além da instalação de lombadas físicas e áreas de trânsito calmo.

De acordo com o diretor de trânsito da AMC, Leandro Rocha, readequar o limite de velocidade ajuda a diminuir o risco de sinistros graves, além de promover uma convivência mais harmoniosa no trânsito.

💬 “Nosso objetivo é criar um ambiente mais seguro e mais consciente, onde todos possam se deslocar com mais tranquilidade e segurança. Estudos evidenciam um aumento de apenas 6,08 segundos no tempo médio de viagem a cada quilômetro percorrido nas vias contempladas com a mudança. Essa medida, como as próprias estatísticas mostram, não repercute significativamente no tempo de viagem, mas faz total diferença para salvar vidas”, reforça.

O pacote também prevê a renovação das lombadas existentes e o prolongamento de calçadas no cruzamento com a Rua Estrada do Pici bem como ajustes de geometria na interseção com Rua Renato Viana e Rua Jockey Club.

Segundo levantamento da AMC, nos últimos quatro anos, foram registrados na Av. Lineu Machado 121 sinistros que resultaram em um óbito, 132 vítimas feridas e 12 atropelamentos.