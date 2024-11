» Detento mata colega de cela a facadas em presídio de Itaitinga

Um detento foi autuado por homicídio suspeito de ter matado outro interno dentro de uma cela na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne, em Itaitinga, no Ceará. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (APF), Giovanni Oliveira de Andrade Junior teria utilizado uma faca artesanal, conhecida como “cossoco”, para atacar seu companheiro de cela, identificado apenas como Kaike, até a morte.

De acordo com o documento, policiais penais, ao perceberem a situação, ordenaram que Giovanni interrompesse as agressões, mas ele ignorou as ordens, o que obrigou os agentes a utilizarem uma arma não letal para conter o suspeito. O crime ocorreu na última quinta-feira (14).

“Em seguida, o indiciado recebeu cuidados médicos. Após alta, foi conduzido à Delegacia, não sendo possível colher seu depoimento, por estar alterado e transtornado”, diz a decisão da audiência de custódia à qual ele foi submetido. A prisão preventiva foi decretada.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) afirmou que os dois internos entraram em uma luta corporal, e que Giovanni teria ferido Kaike no pescoço com a faca.

“A SAP comunica que os policiais penais de plantão intervieram imediatamente para socorrer o interno ferido e imobilizar o agressor. As equipes de saúde da unidade realizaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel, mas, infelizmente, o óbito foi constatado. O agressor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, e os outros internos da cela foram ouvidos como testemunhas do ocorrido”, completou a Secretaria.

A motivação do crime continua sendo investigada. Giovanni já possui histórico de violência no sistema prisional. Ele também já foi condenado por um homicídio cometido em 2011, em um bar em Fortaleza.

Em 15 de janeiro deste ano, ele e outros presos agrediram um detento. Além disso, ele é acusado de uma tentativa de homicídio contra outros quatro internos em 2022, quando também usou uma faca artesanal. Na ocasião, o ataque ocorreu durante o banho de sol, logo após os agentes retirarem as algemas.