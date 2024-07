» Prazo para reverter situação “inabitável” do Brasil acaba em 2025, diz pesquisador

O Brasil pode ficar ‘inabitável’ em 50 anos, alertou a Nasa. Pesquisa estima que, até 2070, o calor e a umidade vão chegar a patamares extremos no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Segundo o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Jeovah Meireles, a situação só é reversível até o ano que vem.

💬 “Quando a NASA divulga informações dessa natureza e com essa dimensão planetária que interfere em vários aspectos da dinâmica social, ambiental, econômica, política do nosso país, é porque já tem um nível bastante avançado de precisão. E os indicadores já apontam para essa direção. Até o ano que vem é o limite para que se estabilize as emissões de óxido de carbono e controlar consequentemente a temperatura do nosso planeta”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

Conforme os estudos realizados pelo professor na UFC, grande parte das áreas em vulnerabilidade citadas pelos estudos da Nasa são justamente aquelas que estão perdendo massivamente a cobertura vegetal. No Nordeste brasileiro, a situação está relacionada com o avanço da desertificação, causando a perda de biodiversidade, da mata, de florestas e a elevada emissão de dióxido de carbono.

Mudanças necessárias precisam ser feitas na sociedade para reverter a situação, alerta o professor. “Existe a solução, que é minimizar as emissões de dióxido de carbono com a energia renovável para alimentar o nosso planeta através da agroecologia e para a gestão adequada das águas com a descontaminação e o reflorestamento das nossas florestas”, explica.