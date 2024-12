» Esposas de ex-governadores em Tribunais de Contas: conveniência ou escolha técnica?

➡️ Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Jornal Jangadeiro.

A indicação de Onélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado, em vaga destinada à Assembleia Legislativa, onde o governo tem maioria folgada, é mero ato de formalidade. Mesmo assim, o caso gerou polêmica.

Para começar, os contribuintes foram lembrados que os conselheiros recebem salários de R$ 40 mil e benefícios como R$ 5 mil de auxílio-saúde e auxílio-alimentação de R$ 2 mil. Certamente tudo é muito justo, mas caro para quem financia a instituição e que, por isso mesmo, espera independência e transparência na escolha dos seus membros.

Adversários do ministro da Educação, Camilo Santana, esposo da futura conselheira, questionam a imparcialidade dela na função. Já os apoiadores destacam os predicados técnicos da indicada e citam as melhores intenções do mundo. Sobre isso, Brás Cubas já avisava: “Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem?”

De todo modo, as gestões dos amigos passarão e a conselheira seguirá no cargo, que é vitalício. Talvez por isso vários ex-governadores que hoje são ministros de Lula também presentearam suas esposas com cargos em tribunais de contas. Com Camilo, o número chega a cinco. “É o amoooor”, diriam Zezé de Camargo e Luciano.

“É patrimonialismo”, diz a ONG Transparência Internacional, referindo-se à prática ancestral da política brasileira. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, sugere que o nosso sentimentalismo acaba por misturar interesses públicos e privados. Explicou ainda que somos “cordiais”, do latim “cordis”, ou seja, que deixamos o coração prevalecer sobre a razão.

Sendo assim, o que são os princípios da impessoalidade e da eficiência técnica diante dos sentimentos de amor e gratidão de homens tão convenientemente cordiais? Pelo jeito, na nossa política, vitalícios mesmo são os vícios.

▪️ Wanderley Filho é colunista de política da Jangadeiro BandNews FM 101.7.