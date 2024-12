» Dentista que desapereceu em Eusébio é encontrado em Russas

Sérgio Henrique Alves Paiva, cirurgião-dentista de 35 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (18), foi encontrado por familiares na noite deste domingo (22) em uma pousada no município de Russas, no Ceará. A informação foi confirmada por sua esposa, Ana Paula Arruda, à Jangadeiro.

“Ele foi encontrado em Russas, em uma ‘pousadinha’ à noite. Recebi uma ligação e fui juntando as peças, e eles identificaram, que era ele, conversamos, e identificou que ele entrou lá, nessa ‘pousadinha’, na quinta-feira, por volta de 16h. É a informação que recebi do pessoal da pousada”, relatou Ana Paula.

De acordo com ela, uma tia de Sérgio foi até o local e confirmou que era ele. Posteriormente, os dois seguiram para o município de Limoeiro do Norte, onde mora a mãe de Sérgio. Ana Paula informou que pretende encontrá-lo nesta segunda-feira (23).

“Estou indo para Limoeiro, eu vou saber dele de fato, qual foi o horário, o porquê, e tudo. O porquê eu já sei, o motivo a gente já sabe. Falei com ele muito rápido, mas ele está muito abatido, muito”, afirmou.

Sérgio estava desaparecido desde quarta-feira (18), quando foi visto, por câmeras de segurança, embarcando em uma moto por aplicativo no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na sexta-feira (20), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou que ele foi registrado desembarcando de um ônibus no município de Russas.

Imagens do último momento em que ele foi visto saindo do condomínio onde mora, às 17h40, foram divulgadas por Ana Paula nas redes sociais.

O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência (B.O.) e investigado pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, pela Delegacia Regional de Russas e pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), especializada em desaparecimento de pessoas.

Solicitamos atualização à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e, assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.