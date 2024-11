» Casa de homem responsável por explosões em frente ao STF é incendiada em Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atendeu a uma ocorrência de incêndio na casa de Francisco Wanderley Luiz, em Rio do Sul (SC), na manhã deste domingo (17). Conhecido como Tiu França, o homem ganhou notoriedade após ser responsável pelas explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana, que resultaram em sua morte.

A informação sobre a casa pertencer a Tiu França foi divulgada pelo jornal Metrópole. O 15° Batalhão de Bombeiros Militar de Rio do Sul, em nota enviada à Jangadeiro, afirmou que, devido à Lei de Proteção de Dados, não poderia confirmar se o local tinha relação com o nome divulgado.

De acordo com o portal, a ex-mulher de França teria sido responsável pelo incêndio. Os bombeiros confirmaram que uma mulher, moradora da residência, estava no local e foi retirada por populares com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em 100% do corpo. Ela recebeu atendimento no local, foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Após a repercussão da explosão e da morte de França, a ex-mulher, Daiane Dias, comentou em entrevista sobre os planos do ex-companheiro de matar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

A declaração foi feita quando ela foi localizada pela Polícia Federal na casa onde Francisco morava. Segundo Daiane, França integrava grupos extremistas nas redes sociais e usou a internet para planejar o ataque.

A Polícia Federal investiga se Francisco agiu sozinho ou se outras pessoas estavam cientes ou apoiaram seu plano. A corporação também apura possíveis vínculos entre ele e grupos radicais, com foco em ações que atentam contra a democracia, além dos atos golpistas de 8 de janeiro.