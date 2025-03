» Governo Federal planeja aumentar mistura de etanol na gasolina para 30% ainda neste ano

O Governo Federal anunciou a intenção de aumentar, ainda em 2025, o percentual de etanol na gasolina, passando dos atuais 27% para 30%. A medida visa reduzir os custos do combustível e impulsionar a produção de biocombustíveis no Brasil.

O Ministério de Minas e Energia já apresentou os resultados de um estudo realizado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que comprova a viabilidade técnica da alteração sem riscos para os motores dos veículos. Com essa mudança, espera-se uma redução no preço da gasolina, uma vez que o etanol tem um custo inferior à gasolina pura.

Além de aliviar o bolso do consumidor, a medida também alinha o Brasil a uma tendência global de incentivo ao uso de biocombustíveis, buscando, ainda, diminuir a dependência de combustíveis fósseis e contribuir para a redução da emissão de CO2.

A mudança foi viabilizada pela sanção, no ano passado, do projeto “Combustível do Futuro”, que autoriza a mistura de até 35% de etanol na gasolina.

A recomendação será agora submetida ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que deve deliberar sobre a proposta em uma reunião prevista entre março e abril.