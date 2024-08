» Após acidente entre carro e VLT, Metrofor diz que sinalização estava “em perfeitas condições de uso”

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) afirmou que os alarmes sonoro e luminoso, assim como o braço da cancela, estavam “em perfeitas condições de uso” no momento do acidente grave envolvendo um carro com cinco passageiros e um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) nesta quinta-feira (15), no bairro Vila União, em Fortaleza.

Três pessoas morreram no local, incluindo uma criança. Outras duas mulheres foram resgatadas com vida e encaminhadas para uma unidade de saúde.

“Após a ocorrência, além de ter sido tomado o depoimento do condutor do VLT, que declarou ter visualizado o perfeito funcionamento do equipamento de sinalização, foram realizados diligências posteriores, por órgãos credenciados, e testes, pelo Metrofor, para averiguar a operacionalidade dos equipamentos. Foi apurado que os alarmes (sonoro e luminoso), assim como o braço da cancela, estavam em perfeitas condições de uso”, informou o Metrofor.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foram acionadas ao local para resgate das vítimas e dos corpos, que ficaram presos às ferragens. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também estiveram no local.

De acordo com o Metrofor, são realizadas manutenções preventivas de seus equipamentos. Nas passagens de nível é mantida equipe exclusiva para atuar nas manutenções corretivas, “que normalmente são causadas por atos de vandalismos e furtos de sua fiação”.

Um boletim de ocorrência foi registrado.