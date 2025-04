» Hospital de Quixeramobim exibe filmes dentro da UTI para atender desejo de pacientes

A equipe do Hospital Regional do Sertão Central, localizado em Quixeramobim, organizou uma sessão de cinema dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do equipamento, por pedido de dois pacientes internados há quase um mês.

A exibição do filme ocorreu na última semana. Os pacientes passaram a transparecer sinais de tristeza, tanto por conta da longa internação quanto pela pouca quantidade de visitas recebidas, pois são de outros municípios e a logística impedia que os familiares fossem visitá-los com frequência. Em conversa com o fisioterapeuta Arnur Carvalho, uma paciente expressou o desejo de assistir a um desenho animado, como se estivesse utilizando a televisão de casa.

Para atender ao pedido, a equipe usou um projetor e um lençol esticado sobre um biombo, móvel que, geralmente, é utilizado para separar ambientes. A ação envolveu toda a equipe, que percebeu que esse estímulo poderia auxiliar no bem-estar psicológico de outros pacientes e ser uma estratégia para trazer conforto em um ambiente desafiador.

CUIDAR DE PESSOAS, NÃO DE DOENÇAS

A enfermeira Fernanda Formiga vê a iniciativa como uma forma de lembrar que os profissionais de saúde cuidam de pessoas, e não de doenças. Em depoimento, ela diz que o cuidado em saúde vai muito além da técnica e pequenos gestos de humanização podem ter um impacto gigantesco na recuperação e na dignidade dos pacientes.

“O cinema na UTI é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida ainda pode ter cor, emoção e significado”, declara.