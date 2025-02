» Licenciamento 2025: Detran divulga valores e calendário de pagamentos no Ceará

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) divulgou, nesta quarta-feira(26), o calendário de licenciamento de veículos automotores, registrados no Ceará, para o exercício de 2025, de acordo com o número final da placa. Para motocicletas, o valor cobrado é R$ 180,89 e para demais veículos, R$ 211,04.

➡️Deslize para o lado e confira!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

Os extratos podem ser emitidos através do aplicativo Meu Detran CE, pelo site oficial do Detran-CE (www.detran.ce.gov.br), na Central de Serviços e pelo WhatsApp oficial do órgão, por meio do número (85) 3195-2300. O pagamento pode ser feito por meio do Pix.

O proprietário do veículo pode se dirigir, ainda, a qualquer posto de atendimento do Detran, até o vencimento, para emitir o boleto e ter direito ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) renovado

Também serão encaminhados, através dos Correios, ao domicílio cadastrado de cada proprietário, para fins de pagamento junto a qualquer agência do Bradesco, Banco do Brasil S.A., Banco Itaú, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander, Caixa Econômica Federal, agências lotéricas e demais instituições autorizadas.

📌O Detran-CE alerta que o não recebimento, via Correios, não isenta o proprietário do pagamento da taxa de licenciamento e demais encargos relacionados ao veículo.