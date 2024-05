Gusttavo Lima aparece de surpresa em barzinho, toma chopp e canta com artista local - TV Jangadeiro

Humildade em pessoa! Na última terça-feira (7), Gusttavo Lima fez a alegria de alguns fãs ao entrar, de surpresa, no bar do cuscuz na Paraíba e cantar com um músico no local. No vídeo, o qual já se tornou viral na web, o embaixador canta, enquanto toma uma cerveja, o hit “A Gente Fez Amor”.

No bar, a surpresa foi enorme e todos ficaram encantados com a humildade do cantor sertanejo, que está acostumado a lotar arenas e estádios. Vale lembrar que esta não é a 1ª vez que Gusttavo Lima faz algo parecido. No ano passado, ele fez o mesmo ao entrar em um bar de Goiânia e já foi visto em uma sinuca de bairro também.