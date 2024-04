Maraisa fala sobre tratamento para engravidar: "Vamos ver o que Deus vai mandar" - TV Jangadeiro

Maraisa é hoje, noiva do empresário Fernando Mocó e falou com exclusividade para o Jornalista Léo Dias, sobre os planos de ser mãe. Nos bastidores do Festival No Pelo 360, a cantora e sua irmã Maiara, dera uma entrevista, a sertaneja falou abertamente sobre o avanço no tratamento para engravidar. “Estou no caminho […] Na verdade eu tinha acabado de tirar os óvulos […] Eu estou na primeira semana ainda, aí vai para o teste genético, faz biopsia…”, explicou ela sobre as fases que já passou no procedimento. Maiara, por sua vez, informou que apenas congelou óvulos, isso há dois anos, já Marisa, está num período bem mais evoluído que a irmã.

“A diferença é que eu estou fazendo o embrião, não tem óvulos, já é os meninos…”, disse ela aos risos. Ainda sem pensar no sexo do bebê ou na possibilidade de serem gêmeos, Maraisa diz estar bastante consciente e tranquila quanto a isso. “Não imaginei [gêmeos], estou fazendo a conta de um [bebê], vamos ver o que Deus vai mandar”.