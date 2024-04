Larissa Manoela fala sobre possível reconciliação com os pais: "A paz é o principal" - TV Jangadeiro

Após romper com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias, em 2023, Larissa Manoela falou brevemente sobre a possibilidade de uma reconciliação após a polêmica. Sem contato com ambos há oito meses, a atriz revelou que o importante é todos estarem em paz, em entrevista para Marcos Bulques, do site Conexão Entrevista. “Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de A Noviça [Rebelde] fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente”.

Ela ainda completou: “Eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta”.Questionada sobre o desejo de ser mãe, Larissa não nega o sonho, mas afirma que quer aproveitar mais: “A galera sempre está dando aquela pressionada. Obviamente que estão nos nossos planos, é nosso maior sonho como casal, mas a gente sabe que a gente tem que curtir outras fases ainda antes dos filhos”.

Larissa é casada há 4 meses com o ator André Luiz Frambach. Inclusive, o relacionamento foi um dos motivos do rompimento entre Larissa e os pais, que não apoiavam o namoro dos dois. Contudo, o controle financeiro de Silvana e Gilberto sob o trabalho da filha foi o principal motivo para o afastamento.