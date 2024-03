Princesa Kate Middleton é diagnosticada com câncer e passa por quimioterapia - TV Jangadeiro

Aos 42 anos, a princesa Kate Middleton revelou nesta sexta-feira (22), em anúncio transmitido em suas redes sociais, que foi diagnosticada com um câncer. Ela revelou que está se submetendo a sessões de quimioterapia.

“Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento” disse a princesa. “Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena.” completou ela. Kate não deu mais detalhes sobre a doença.