Solange Almeida passa por cirurgia de emergência e cancela agenda de shows - TV Jangadeiro

A cantora Solange Almeida passou por uma cirurgia de emergência e contou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (28/3), que irá afastar dos palcos. Segundo o boletim médico, divulgado pela equipe dela, a artista foi submetida a uma operação em Fortaleza e precisa de sete dias de repouso.”O escritório da cantora Solange Almeida informa que a artista foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada, na madrugada do dia 28/03, em Fortaleza.

Os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias. Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas”. Solange ainda pediu desculpas e solicitou a compreensão de todos: “Contamos com a energia positiva de todos para uma rápida recuperação para que a nossa estrela volte aos palcos e aos compromissos o mais breve possível.”