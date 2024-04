Correios passa a fazer entrega de encomenda no mesmo dia em Fortaleza - TV Jangadeiro

Fortaleza agora conta com o serviço de entrega de encomendas no mesmo dia. O Sedex Hoje, dos Correios, está disponível para clientes com ou sem contrato para envios com origem e destino na mesma localidade.

Para o destinatário receber a encomenda no mesmo dia, a postagem deve ser realizada até 15h nas agências habilitadas. A entrega é realizada até 23h do mesmo dia. A tarifa cobrada pelo serviço é a partir de R$ 12,43.

Clientes de contrato contam ainda com condições especiais, como postagem em horário estendido, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além da possibilidade de fazer o acompanhamento em tempo real e a interação entre destinatário e entregador.

AGÊNCIAS SEDEX HOJE EM FORTALEZA:

– AC Alencarina – Av. Oliveira Paiva, 2800 – Cambeba

– AC Messejana – R. Joaquim Felício, 266 – Messejana

– AGF Cajazeiras – Av. Frei Cirilo, 4290 – Messejana, Fortaleza – CE, 60840-974

– AGF Maraponga – R. Francisco Glicério, 290 – Maraponga,

– AGF João XXIII – Av. Augusto dos Anjos, 489 – Parangaba

– AGF Pamplona- R. Barão de Aratanha, 971 – José Bonifacio

– AGF José Bonifácio – Av. Aguanambi, 674

– AGF Pajeú – R. do Pocinho, 20 – CentroAGF Meireles – Av. Dom Luís, 880

