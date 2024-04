Ceará recebe vacinas da dengue a partir desta sexta-feira - TV Jangadeiro

O Ministério da Saúde, anunciou, nesta quinta-feira (25), a expansão da vacinação contra a dengue para mais 625 municípios em 6 estados brasileiros, incluindo o Ceará.

No estado, Fortaleza, Eusébio, Aquiraz e Itaitinga serão contempladas.

NÚMERO DE DOSES

Fortaleza: 154.376

Eusébio: 5.641

Aquiraz: 5.428

Itaitinga: 4.068

A vacina é voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As doses serão entregues aos municípios a partir desta sexta-feira (26).

QUANTITATIVO

As novas regiões serão contempladas com a quarta remessa de 986,5 mil doses que também será destinada para os municípios beneficiados nas etapas anteriores, de acordo com uma nota técnica divulgada pelo ministério.

Além do Ceará, estão contemplados os estados de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso.

A distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais:

▪️ Ranqueamento das regiões de saúde e municípios;

▪️ Quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante);

▪️ Cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.

Até o momento, o Brasil registra 3,8 milhões de casos prováveis de dengue, sendo 40,4 mil graves e de sinal de alarme. Os óbitos totalizam 1,7 mil.