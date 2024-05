Avenida Historiador Raimundo Girão terá mais uma faixa para demolição do edifício São Pedro - TV Jangadeiro

O trânsito no bairro Praia de Iracema vai ser alterado, a partir desta quinta-feira (2), com uma nova etapa das obras de demolição do Edifício São Pedro, em Fortaleza. A Avenida Historiador Raimundo Girão terá redução de mais uma faixa de tráfego entre as ruas Arariús e Gonçalves Ledo, enquanto a Rua Arariús permanecerá bloqueada no trecho compreendido entre a Avenida Beira-Mar e Avenida Historiador Raimundo Girão.

As intervenções, que devem durar até o fim dos serviços, serão acompanhadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que disponibilizará orientadores de tráfego para dar suporte aos condutores quanto às mudanças na circulação.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

A Av. Historiador Raimundo Girão não sofrerá interdição total. Com a medida, as faixas do sentido Centro/Aldeota terão mudança na configuração e passam a operar nos dois sentidos.

Já os condutores que utilizam a Rua Arariús devem estar atentos aos desvios de tráfego. Quem vem pela Av. Beira-Mar e deseja acessar a Av. Historiador Raimundo Girão, deverá seguir pela Rua dos Tabajaras, entrar à esquerda na Rua dos Cariris e à esquerda para retornar à Av. Historiador Raimundo Girão.

Quem acessar a Rua Arariús, deverá entrar à direita na Rua dos Tabajaras, à esquerda na Rua dos Cariris, à esquerda na Av. Historiador Raimundo Girão para, em seguida, entrar à direita e retornar à Rua Arariús.

40% DAS OBRAS

As obras de demolição do Edifício São Pedro, que tiveram início em março deste ano, já estão com 40% dos serviços concluídos. As intervenções são executadas por empresa especializada e fiscalizada por engenheiros em segurança do trabalho e civis, da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). As obras de demolição devem ser concluídas até junho deste ano.