Servidores da UFC, UNILAB e UFCA aprovam indicativo de greve - TV Jangadeiro

Professores das três universidades federais cearenses (UFC, UFCA e UNILAB) aprovaram, em Assembleia Geral realizada nesta quarta-feira (20), com presença de 243 professores, o indicativo de construção de uma greve pelo reajuste salarial da categoria.

A votação ocorreu nos jardins da reitoria da UFC, em Fortaleza, com transmissão virtual para os campi do interior. Entre os encaminhamentos, estão a formação de comitês de mobilização nas universidades e a realização de plebiscito.

Na sexta-feira (22), o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) deve participar, em Brasília, da reunião do Setor das Instituições Federais de Ensino Superior do Sindicato Nacional, o ANDES-SN, onde a pauta será debatida.

“Não encontramos outra forma de dizer cabalmente ao governo Lula que não aceitaremos reajuste zero e perdas salariais inflacionárias em um governo que nós votamos e defendemos contra o fascismo”, ressaltou a presidenta da ADUFC, Irenísia Oliveira.

Na semana passada, técnicos/as administrativos (TAEs) da UFC, UFCA e UNILAB deflagraram greve.

O índice reivindicado por docentes federais é de 22,71%, dividido em 3 parcelas de 7,06% em 2024, 2025 e 2026.

O governo federal mantém a proposta de 9%, em duas parcelas de 4,5%, com a primeira a ser paga apenas em maio de 2025 e a outra metade em 2026, gerando revolta nas categorias.